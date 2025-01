Software voor het bijhouden van cookies - Populairste apps - Pakistan

DATEV

datev.de

DATEV in één zin: belastingadviseurs, advocaten, accountants, midden- en kleinbedrijf, gemeenten en oprichters gebruiken DATEV-software die voldoet aan alle eisen op hoge standaarden op het gebied van betrouwbaarheid, actualiteit, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging portret De geschiedenis van DATEV is een verhaal van aanhoudende expansie: DATEV, opgericht in Neurenberg, Duitsland in 1966, ontwikkelde zich consequent van een nationale dienstverlener tot een dienstverlener die in heel Europa actief is. Met de toenemende mondialisering vervult DATEV de taak volgens haar statuten, namelijk het ondersteunen van haar leden in binnen- en buitenland. DATEV heeft zijn hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, een informatiekantoor in Brussel, België, en geassocieerde bedrijven in Italië, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije. Het DATEV-principe Iedere accountant en belastingadviseur heeft zijn of haar eigen prestatieprofiel, verschillende opdrachtgevers, persoonlijke wensen en individuele werkwijze. Daarom is het aanbod van DATEV een flexibel modulair concept bestaande uit software, diensten en kennis, open voor elke specialisatie, kantoorgrootte en structuur. Ondernemer en belastingadviseur DATEV ondersteunt de samenwerking van accountants- en belastingadviseurskantoren en bedrijven. Een individueel aangepaste verdeling en verwevenheid van werkprocessen ontwikkelt synergiemogelijkheden; bijvoorbeeld in de accountancysector. DATEV biedt de ideale software voor het delen van taken. Het DATEV rekencentrum werkt als datadraaitafel.