Tools voor optimalisatie van conversiepercentages - Populairste apps - Pakistan

Airtory

airtory.com

Airtory is een creatief managementplatform waarmee adverteerders binnen enkele minuten goed presterende en boeiende rijke media-display-advertenties kunnen bouwen. Betrek uw prospects, zorg voor een betere en hogere ROI en verbetert de merkbetrokkenheid met Airtory's gemakkelijk te bouwen rijke media-advertenties! We hebben 500+ sjablonen over desktop, mobiele, native en interactieve video (hoewel we op maat gemaakte sjablonen kunnen bouwen zodat alleen u kunt gebruiken, of we hebben een manier gevonden om advertenties in Google Web Designer in te nemen en ze als Airtory -tags uit te voeren, voor Die zeer aangepaste eenmalige). Deze kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd via DSP's of op directe uitgevers. Met de toename van de populariteit van CTV- en OTT -platforms heeft Airtory ook videoadvertenties geïntroduceerd die dynamische inhoud, interactieve functies en QR -codes ondersteunen. Deze advertenties kunnen worden geïmplementeerd op alle CTV- en OTT -platforms, waardoor adverteerders ook met die gebruikers kunnen omgaan. U kunt de rijke media -advertenties van Airtory bekijken op de showcase -pagina: https://formats.airtory.com/ Bovendien hebben we een ander product Self Serve+ dat een SaaS -aanbod is waarmee uitgevers hun advertentie -inventaris kunnen openen voor adverteerders om op te stellen en beheren directe advertentiecampagnes autonoom. De rijke mediabouwer van Airtory kan ook worden geïntegreerd, wat slechts een kers bovenaan is! Last but not least heeft Airtory extra functies die uw rijke mediacampagnes naar een hoger niveau kunnen verheffen. Maak hyperpersoonlijke advertenties met de DCO-suite van Airtory of maak gebruik van onze bestemmingspagina-bouwer om deze op te nemen als een aanbod in uw volgende campagne. Kortom, we zijn een snellere, goedkopere, gemakkelijkere en meer behendige provider binnen de advertentiecreatie/inkomstenverticaal.