Conversatiemarketingsoftware - Populairste apps - Uruguay

Hoery is een AI-aangedreven klantenservice-assistent die uw bedrijf helpt klantcommunicatie te automatiseren en 24/7 ondersteuning te bieden met nulvertragingen, waardoor elke interactie een perfecte klantervaring wordt. Aangedreven door conversatie AI, machine learning en natuurlijke taalverwerking, gaat Hoory verder dan automatisering. Het begrijpt de intentie van de klant, biedt relevante antwoorden en verbetert de loyaliteit van de klant, terwijl u tijd bespaart en de bedrijfskosten verlaagt. En naast de geavanceerde AI -mogelijkheden, verdubbelt Hooy als een gedeelde inbox, waardoor uw agenten een naadloze manier krijgen om met klanten te communiceren. Key Features ● Inbox Take charge of all your customer communications through this complete management system where you can - carry out and keep track of all customer interactions - have your agents take over conversations from your AI assistant - access your customers’ conversation histories and other data (including contact information, location and other identifiers) - filter conversations by tags, query status, assignees, location, etc. - analyze users’ browsing and activity history to better understand their journey - organize conversations by adding tags and notes - Markeer prioriteitsgesprekken met een ster om uw geselecteerde gebruikers beter te identificeren ● Training Train uw AI -assistent om uw klanten nauwkeurige en efficiënte ondersteuning te bieden - Identificeer gemeenschappelijke klantvragen en leer Hoory om onmiddellijke antwoorden te geven voor elke vraag - maak gesprekken meer interactief en doelgericht door buttons, links en afbeeldingen toe te voegen aan elke interactie door hai -gebruik van hun locatie, enz. Klanten samenwerken. Beheer individuele machtigingen en wijs specifieke taken toe aan de juiste experts. ● aanpasbare widgetstijl Hooy om uw merkidentiteit te matchen door uw widget te noemen, een van de vele avatar -opties te kiezen en het juiste kleurenschema op te zetten. ● Spraakherkenning geeft uw klanten meer communicatie -opties door uw AI -assistent moeiteloos spraak om te zetten in tekst en vice versa. Aankomende functies ● Mensen hebben toegang tot uw hele klantenbestand in de People-app met geavanceerde zoekopdracht om alle interacties met eindgebruikers te bekijken en te beheren. ● Meertalige ondersteuning werken op een meertalige markt? Zorg voor klantenondersteuning in 100+ talen door Hoery in meerdere talen tegelijk te trainen, terwijl een enkele dialoog wordt gecreëerd. ● Formulieren verzamelen meer klantinformatie en halen meer uit uw AI -assistent door gesprekken te gebruiken om de juiste formulieren voor gegevensverzameling te activeren. ● Entiteiten bieden een hogere personalisatie door aangepaste entiteiten te creëren en uw AI -assistent in staat te stellen deze entiteiten (bijv. Land, e -mail, telefoonnummer, accountnummer, enz.) Te herkennen in vragen van klanten en voorwaardelijke acties te ondernemen op basis daarvan. ● Dialogen laten uw assistent meerstaps gesprekken uitvoeren en boeiende dialogen maken met uw klanten.