Conversatiemarketingsoftware - Populairste apps - Oekraïne

Yellow.ai stelt ondernemingen in staat gedenkwaardige klantgesprekken te creëren via ons generatieve AI-aangedreven automatiseringsplatform voor klantenservice. Onze visie is om te streven naar de toekomst van volledig autonome klantenondersteuning die ongeëvenaarde efficiëntie ontsluit en de operationele kosten aanzienlijk verlaagt. Yellow.ai, met hoofdkantoor in San Mateo, bedient meer dan 1000 ondernemingen, waaronder Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, in meer dan 85 landen. Ons platform is gebouwd op een multi-LLM-architectuur en wordt voortdurend getraind in meer dan 16 miljard gesprekken per jaar, waardoor bedrijven betere ervaringen kunnen bieden en duurzame klantrelaties kunnen opbouwen. Yellow.ai, opgericht in 2016 met kantoren in zes landen, heeft meer dan $102 miljoen opgehaald bij vooraanstaande investeerders.