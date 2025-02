Conversatiemarketingsoftware - Populairste apps - Turkije

Routee

routee.net

Routee is een toonaangevende aanbieder van cloudcommunicatie die geavanceerde web- en API-automatiseringsoplossingen ontwerpt, ontwikkelt en distribueert. Via het robuuste platform en de schaalbare API helpt het bedrijven, detailhandelsbedrijven en dienstverleners over de hele wereld effectief te communiceren met hun doelgroep. Aangedreven door de krachtige infrastructuur van AMD Telecom, biedt Routee een krachtige toolset voor betrokkenheid bij zijn vertrouwde wereldwijde partners en enkele van de meest gerenommeerde Fortune 500-bedrijven. Wat kun je allemaal doen met Routee? -SMS Verspreid uw bericht efficiënt over de hele wereld met behulp van de SMS-diensten die Routee biedt. Marketing-sms, transactionele sms, tweerichtings-sms, sms-tweefactorauthenticatie, sms-enquête, bulk-mms, geverifieerde sms-afzender. -STEM Laat mensen de stem van uw bedrijf horen via de talrijke VoIP-keuzes. Breng uw merk naar een hoger niveau via Voice Broadcasting, Two Way Voice, Click To Call, Text To Speech, Cloud IVR en Voice Two Factor Authentication. -EMAIL Ontdek welke e-mailservice bij u past, pas deze aan en maak hem waar. Promotionele e-mail, transactionele e-mail, e-mailverificatie. Welke heb je nodig? -MESSAGING APPS Bereik uw klanten met meer interactieve berichten en verhoog uw omzet. Communiceer met hen via Viber, RCS, Facebook, Telegram en WhatsApp. -NUMMERS Ontvang uw eigen premium- of gratis nummers, valideer uw contactenlijst en voorkom oproepgerelateerde fraude. Dit geavanceerde communicatieplatform omvat virtuele nummers, nummervalidatie, nummer opzoeken, gemiste oproepen, oproepmaskering en gratis nummers. -TWEE FACTOR AUTHENTICATIE Voeg een tweede beveiligingslaag toe aan uw bedrijf door een combinatie van twee verschillende componenten te gebruiken. Voorkom dat fraudeurs toegang krijgen tot uw gevoelige informatie, applicatie of software. Gebruik onder twee-factor-authenticatie met Fallback, SMS, Voice, Viber of Gemiste oproep.