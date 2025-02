Conversatiemarketingsoftware - Populairste apps - Thailand

Genesys Cloud

genesys.com

Het Genesys Cloud CX™-platform wordt vertrouwd door duizenden kleine, middelgrote en grote ondernemingen en wordt over de hele wereld erkend als een toonaangevend cloud-callcenteroplossing en klantervaring (CX)-platform. Waar het klantgesprek ook begint of eindigt, Genesys Cloud CX transformeert uw klantervaring. Het verbindt inzichten uit teams, tools en interacties, zodat u over de gegevens beschikt om problemen van klanten gemakkelijk aan te pakken. Ontmoet uw klanten overal, altijd en op elk kanaal, met een reeks digitale kanalen. * Automatiseer succesvolle resultaten Vereenvoudig de manier waarop u via verschillende kanalen contact maakt met klanten. Met slimme automatisering gedurende het gehele klanttraject kun je de verkregen data en inzichten gebruiken om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen en zo de beste resultaten te behalen. * Innoveren op schaal Geef uw medewerkers en callcenteragenten de informatie die ze nodig hebben in een tool die is gebouwd om de betrokkenheid te vergroten, klantinteracties te verbeteren en de prestaties van uw team te verbeteren. * Denk opnieuw aan ervaringen die er toe doen Gebruik Genesys Cloud CX als een alles-in-één cloud callcenterapplicatie en breid de suite eenvoudig uit met honderden pakketintegraties. Profiteer optimaal van het samen te stellen klantervaringsplatform met integraties en applicaties van derden, zodat u klanten op elk moment en op elk kanaal kunt bereiken. Met een alles-in-één pakket aan digitale mogelijkheden in Genesys Cloud CX kunnen callcentermedewerkers en klanten naadloos gesprekken voeren via digitale kanalen zoals chat, e-mail, sms en sociale media. Verbeter de klantervaring met bots en voorspellende kunstmatige intelligentie (AI) en schakel door naar een menselijke callcenteragent wanneer klanten complexere behoeften hebben. Genesys herdefinieert de klantervaring met innovatieve callcentersoftware. Onze bekroonde Genesys Cloud CX is binnen enkele dagen geïmplementeerd, is intuïtief in gebruik en innoveert elke week met upgrades. Met realtime dashboards, eenvoudige beheertools en analyses biedt Genesys Cloud CX de inzichten die u nodig heeft om uw bedrijf te runnen. En u neemt uw contactcenter- en CX-strategie mee naar de toekomst, ongeacht waar uw agenten zich bevinden of welke kanalen ze gebruiken.