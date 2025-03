Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Conversatie-intelligentiesoftware - Populairste apps

Conversation Intelligence (CI)-software registreert, transcribeert en evalueert verkoopgesprekken. Door deze gesprekken nauwkeurig te onderzoeken, identificeert CI-software trefwoorden en gespreksonderwerpen, waardoor gebruikers snel naar specifieke punten in opgenomen verkoopgesprekken kunnen navigeren voor diepgaande analyse. Bedrijven kunnen CI-software gebruiken om cruciale gesprekken met potentiële kopers te documenteren, potentieel risicovolle of niet-conforme gespreksonderwerpen aan te wijzen, nieuwe verkopers te begeleiden op basis van best practices, en verschillende gebruiksscenario's te verkennen die zijn afgeleid van de analyse en transcriptie van verkoopgesprekken.