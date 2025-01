Populairst Recent toegevoegd Betalingssoftware voor aannemers - Populairste apps - Nieuw-Zeeland

Met software voor aannemersbetalingen kunnen werkgevers digitale betalingen naar onafhankelijke contractanten en freelancers sturen. Met deze software kunnen bedrijven niet-werknemers betalen via directe stortingen, betaalkaarten, betalingsprocessorintegraties of digitale portemonnees. Het zorgt voor naleving van relevante belastingwetten en -regelgeving zonder dat er papieren cheques, spreadsheets of betalingssoftware nodig zijn die niet specifiek is ontworpen voor betalingen aan aannemers. Sommige betalingsoplossingen voor aannemers zijn op maat gemaakt voor binnenlandse betalingen binnen één land, zoals de Verenigde Staten, terwijl andere internationale betalingen in meerdere valuta's ondersteunen. Bedrijven die deze software vaak gebruiken, zijn onder meer bedrijven die afhankelijk zijn van aannemers (vaak gig-workers of 1099-werknemers genoemd) in sectoren als de gezondheidszorg, de horeca, de detailhandel en de bouw. HR-personeel gebruikt deze platforms om betalingen te verwerken en de belastingwetgeving na te leven, terwijl contractanten vaak toegang hebben tot fondsen en inkomsten kunnen volgen via een portal binnen het platform.