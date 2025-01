Software voor contractbeheer - Populairste apps - Pakistan

Plane

plane.com

Plane (voorheen Pilot) beheert de salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en compliance voor in de VS gevestigde bedrijven die Amerikaanse en internationale werknemers en aannemers inhuren. Gemakkelijk werknemers en contractanten in de VS en wereldwijd aannemen, aanwerven en betalen, op één veilig, cloudgebaseerd platform. Met Plane kunt u betalingen verzenden naar aannemers in meer dan 240 landen tegen optimale wisselkoersen. Plane is van mening dat internationale aannemers dezelfde salariservaring moeten hebben als Amerikaanse werknemers. Wij sturen betalingen rechtstreeks naar de bankrekeningen van opdrachtnemers, zodat zij geld van hun eigen rekeningen kunnen opnemen, zonder de rompslomp of opnamekosten van een e-wallet. Wilt u werknemers inhuren in plaats van aannemers? Met Plane kunt u eenvoudig fulltime werknemers in dienst nemen in meer dan 100 landen, zonder dat u lokale entiteiten hoeft op te zetten. Plane regelt het arbeidspapierwerk, de belastinginhouding en meer, zodat u dat niet hoeft te doen. In tegenstelling tot veel EOR's gelooft Plane in eenvoudige prijzen, zonder verborgen kosten. U betaalt een vast maandbedrag. Weet u niet zeker of u een teamlid als werknemer of als opdrachtnemer moet inhuren? Plane ondersteunt beide opties vanaf dag één en ons deskundige team begeleidt u graag naar de beste optie voor uw behoeften, zonder agenda.