Docsmore is een cloudgebaseerde oplossing waarmee gebruikers eenvoudig en veilig gegevens uit documenttransacties kunnen verzamelen, beheren en rapporteren. Met Docsmore haalt u meer uit uw documenten door het volgende: * FORM.FILL.SIGN - Met Docsmore wordt het proces van het opzetten van een formulier en het verzenden naar gebruikers om het in te vullen of te ondertekenen vereenvoudigd. Gebruik ons ​​platform om eenvoudig een document te uploaden, formuliervelden/bewegwijzering op te geven en ter voltooiing naar gebruikers te sturen. Presenteer formulieren op de meest natuurlijke manier aan uw gebruikers: het eigenlijke document zelf. * SAMENWERKING - Deel en werk in realtime samen met meerdere gebruikers. Wijs elk veld toe aan een unieke gebruiker voor een krachtige samenwerkingservaring. * TRACKDOCUMENT - Geen telefoontjes meer naar uw klanten met de vraag of ze het formulier hebben gedownload en doorgelezen. Met Docsmore krijgt u realtime notificaties zodra de klant het document opent. Volg de voortgang en status van al uw documenten via de robuuste Dashboard-functionaliteit van Docsmore. * KRACHTIGE RAPPORTAGE - Docsmore wordt geleverd met een indrukwekkende rapportagetool. Alle gegevens die uw klanten invoeren, kunnen eenvoudig beschikbaar zijn voor zoekdoeleinden door simpelweg de functie in te schakelen. Het kan worden beheerd tot in een specifiek veld in uw document, zodat u het alleen rapporteert voor de velden die u nodig heeft, waardoor het zeer krachtig is. * PDF-FORMULIER - Docsmore herkent de meeste pdf-formuliervelden en behoudt de veldnamen wanneer u uw document uploadt. U kunt uw favoriete tool blijven gebruiken om pdf-documenten met formuliervelden te maken, zonder bang te hoeven zijn deze kwijt te raken wanneer u uploadt naar Docsmore. * BRANDING - Docsmore kan rechtstreeks met uw applicatie worden geïntegreerd, waardoor deze eruit ziet en aanvoelt als onderdeel van uw eigen applicatie of website. We bieden een dedicated server en een statisch IP-adres, waardoor het schalen van het product een fluitje van een cent is.