Contractbeheersoftware - Populairste apps - Turks- en Caicoseilanden

Legalesign

legalesign.com

Legalesign is in het Verenigd Koninkrijk gevestigde eSignature-software waarmee u contracten online kunt verzenden, ondertekenen en beheren. Bedrijven gebruiken Legalesign om aanzienlijke productiviteits- en financiële voordelen te behalen, de tevredenheid van hun klanten te vergroten door de noodzaak van een printer weg te nemen en hen in staat te stellen overal te ondertekenen en, last but not least, de last van vermoeiend papierwerk voor langdurig lijdend personeel overal te verlichten. Klanten van Legalesign zijn onder meer advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbedrijven, recruiters, accountants en vele anderen. Legalesign is vanaf de basis opgebouwd om maximale waarde voor onze klanten te leveren. De tariefprijs van bedrijfssoftware wordt vaak ruimschoots overtroffen door de gebruikskosten: de kosten van adoptie, training, de tijd die nodig is voor dagelijks gebruik en de kosten van verandering. Legalesign is van begin tot eind ontworpen om deze kosten te minimaliseren, zodat onze klanten de meeste waarde zien tot en met het bedrijfsresultaat: van het elimineren van onnodige klikken in dagelijkse handelingen, zodat u geen tijd verspilt met het versturen van contracten, tot het volledige architectuur van het systeem waarmee u naadloos en eenvoudig horizontaal en verticaal kunt schalen. We investeren zwaar in systemen achter de schermen om uptime en betrouwbaarheid te garanderen en service te bieden waar het er toe doet.