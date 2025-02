Contentmarketingsoftware - Populairste apps - Sao Tomé en Principe

Connatix

connatix.com

Connatix is ​​een videogechnologiebedrijf dat de verhalen van de wereld bekrachtigt met moeiteloze, empowerende en inspirerende oplossingen. Via een gepatenteerd full-stack platform helpt Connatix een uitgever om video te leveren, in geld te verdienen, te analyseren en te maken, terwijl een adverteerder een premium video-inventaris en nauwkeurige Deep Contextual ™ -targeting biedt. Connatix zit in de voorhoede van innovatie en maakt gebruik van de kracht van AI om de inkomsten te optimaliseren en relevantie, efficiëntie en schaal voor campagnes te garanderen. Connatix werkt momenteel met 350+ uitgevergroepen op duizenden sites en toonaangevende merken en agentschappen. De door private equity gesteunde activiteiten is opgenomen op de Inc. 5000-lijst van de snelst groeiende bedrijven en benoemde een AdExchanger Programmatic Power Player gedurende twee opeenvolgende jaren. Connatix is ​​opgericht in 2014 en heeft zijn hoofdkantoor in New York City en blijft zijn wereldwijde voetafdruk uitbreiden met kantoren in Londen, Cluj-Napoca en Tel Aviv.