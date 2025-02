Contentmarketingsoftware - Populairste apps - Slowakije

Kurtosys EU

kurtosys.com

Kurtosys is een veilig, cloudgebaseerd digitaal en rapportageplatform dat is ontworpen om de levering van investeringsgegevens en inzichten pijnloos te maken. Onze oplossingen bieden een moeiteloze ervaring voor diegenen die behoefte hebben aan volledig geautomatiseerde en krachtige beleggingsrapportsystemen, klantportals en wereldwijde beleggingswebsites. Digitale en rapportageoplossingen voor beleggingsbeheerders Toegewijd om verkoop- en klantenserviceteams te helpen uitzonderlijke document-, rapportage- en digitale ervaringen aan beleggers te leveren. Digitale ervaringen Klantrapporten, verkoop- en marketingmateriaal, digitale ervaringen. Geleverd via één enkele opslag voor publicatiegegevens en inhoud. Gelokaliseerde inhoud Gelokaliseerde inhoud en rapportage om te voldoen aan de behoeften van internationale wettelijke vereisten en distributieprocessen op de meest wrijvingsloze manier mogelijk te ondersteunen. Data klaar voor publicatie Publicatie Ready Data. Zorg voor één enkele contentopslag voor al uw gegevens, content en materialen die klaar zijn voor publicatie via elk kanaal en elk medium. Voldoe aan de nieuwe eisen van verbeterde ESG-rapportage. Alles beheerd in de cloud via zelfbedieningsgebruikersinterfaces. Hierdoor is onze technologie geschikt voor elk type bedrijf, hoe klein of groot ook.