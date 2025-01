Contentmarketingsoftware - Populairste apps - Filipijnen

Bitly

bitly.com

Bitly is een URL-verkortingsservice en een linkbeheerplatform. Het bedrijf Bitly, Inc. werd opgericht in 2008. Het is een particuliere onderneming en gevestigd in New York City. Bitly is een toonaangevend wereldwijd SaaS-bedrijf dat een uitgebreid platform biedt dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat elk stukje informatie dat online wordt gedeeld, in contact kan komen met belangrijke doelgroepen en actie kan aanzetten. Bitly's alles-in-één Connections Platform stelt meer dan 5,7 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en meer dan 500.000 klanten wereldwijd - mensen, influencers, merken en bedrijven van elke omvang - in staat om merklinks, aangepaste QR-codes en link-in-bio-oplossingen te gebruiken als vertrouwd platform voor het betrekken van hun publiek en het leveren van kritische meldingen, informatie en ervaringen. Bitly is er trots op Certified™ te zijn door Great Place to Work®, de wereldwijde autoriteit op het gebied van werkplekcultuur en werknemerservaring, waarvan bewezen is dat het marktleidende inkomsten, personeelsbehoud en meer innovatie oplevert.