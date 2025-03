ImbaChat

imbachat.com

Het is een gratis chatplug-in voor een website. Deze chat zorgt voor een verbinding tussen websitegebruikers en is perfect geschikt voor een webgemeenschap of elke andere website waarbij gebruikerscommunicatie nodig is. Integratie met Oktober CMS, Wordpress, Opencart en Livestreet CMS. Chat is beschikbaar in twee opties: Saas- en zelfgehoste versie. Elke versie heeft een flexibel tariefplan. Er zijn ook handige functies: - Bestanden verzenden - Emoji - Video- en audiochat - Offline berichtenopslag - Engelse, Russische en Italiaanse interfacetaal We staan ​​open voor communicatie.