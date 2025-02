Platformen voor inhoudservaring - Populairste apps - Zweden

Allego

allego.com

Allego is de toonaangevende leverancier van moderne software voor het mogelijk maken van inkomsten. GO, het Modern Revenue Enablement-platform van Allego, brengt verkoop-, enablement- en marketingteams samen om de ervaring te bieden waar B2B-kopers naar op zoek zijn – op één allesomvattend platform. Met zijn gepatenteerde technologie zorgt het GO-platform ervoor dat omzetteams de juiste inhoud samenstellen, verkoopteams gereed maken om met vertrouwen te winnen en op de juiste manier en op het juiste moment met kopers in contact komen voor snellere verkoopcycli en grotere inkomsten. Allego is de vertrouwde keuze voor een kwart van de Dow Jones Industrial Average-bedrijven, 5 van de 15 grootste Amerikaanse banken, 4 van de 8 grootste verzekeringsmaatschappijen, 4 van de 5 grootste wereldwijde bedrijven op het gebied van medische apparatuur, 6 van de 10 grootste vermogensbeheerders, 5 van de 5 grootste bedrijven voor vermogensbeheer, en vele andere mondiale ondernemingen. Lees meer over het mogelijk maken van inkomsten waarmee u verkopers en kopers kunt overtuigen op Allego.com. Of het nu gaat om het geven van feedback aan elkaar via asynchrone video, of het verbeteren van hun vaardigheden via AI-aangedreven coaching en peer-to-peer samenwerking: bijna 1 miljoen professionals gebruiken Allego om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop zij onboarden, trainen, samenwerken en verkopen. Lees meer over Allego en de beweging die we opbouwen op allego.com.