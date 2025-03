Zemanta

Zemanta is 's werelds eerste multi-channel vraagzijdeplatform dat is gebouwd voor optimalisatie van post-click-gedrag. Zemanta is volledig opgebouwd rond het idee adverteerders te helpen betrokkenheid te genereren – of het nu gaat om bezoeken, weergaven, leads of conversies – allemaal vanuit hun programmatische advertentiecampagnes. Wij zijn er om de algehele online advertentie-ervaring radicaal te verbeteren, zodat consumenten echt interactie willen hebben met advertenties. Zemanta helpt adverteerders de fundamenteel gebrekkige bereik- en frequentiestatistieken te doorbreken door te bepalen welke plaatsingen en advertenties ervoor zorgen dat de juiste gebruikers interactie hebben met hun advertenties en websites. Deze unieke aanpak biedt adverteerders de mogelijkheid om echte consumentenbetrokkenheid en rendement op advertentie-uitgaven te realiseren. Door middel van geavanceerde AI en automatisering stelt Zemanta One merken en bureaus in staat advertenties te kopen die zijn geoptimaliseerd voor betrokkenheid na de klik, waardoor het meeste wordt gehaald uit elke advertentie-dollar die wordt uitgegeven aan display-, video- en native plaatsingen op internet. pWe nemen uw webanalysegegevens op in het platform van Zemanta, het geautomatiseerde campagnebeheer en de bieder. In tegenstelling tot andere DSP's bieden wij een naadloze Google Analytics- en Adobe-integratie. Met Zemanta kunt u bieden met doelen als Kosten per minuut op site (Tijd op site). Zemanta is oorspronkelijk gebouwd op een fundament van context en semantiek – niet op cookies en doelgroeptargeting. Zemanta kan dus net als andere DSP's doelgroepen en impressies targeten, maar nu de wereld zich van deze benaderingen afwendt, bevinden wij ons in de positie om adverteerders te helpen overleven en bloeien. De unieke achtergrond van Zemanta in semantische analyse en aanpak voor het bieden en optimaliseren van campagnes biedt een nog groter voordeel voor adverteerders die ons platform gebruiken.