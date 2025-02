Software voor inhoudsdistributie - Populairste apps - Slowakije

Cohley

Cohley is een softwareplatform waarmee merken hun contentstrategieën (van iPhone-video's tot professionele fotografie tot tekstrecensies) kunnen opschalen om hun digitale prestaties te verbeteren. In de huidige marketingomgeving hebben merken meer inhoud nodig dan ooit. Tussen het optimaliseren van digitale advertenties, het ervoor zorgen dat ze geweldige inhoud bevatten in e-mailmarketingcampagnes, en het consistent posten op sociale kanalen en het vernieuwen van website-inhoud, komt er veel bij kijken. Het doel van Cohley is om 's werelds beste merken te blijven helpen de inhoud te genereren die ze nodig hebben via doorgelichte externe makers, waardoor deze merken grote hoeveelheden uiteenlopende, bruikbare inhoud kunnen genereren voor een fractie van de kosten. Of het nu gaat om merkfoto's of video's die zijn gemaakt door makers op iPhones of om meer verfijnde fotografie met hoge resolutie gemaakt door ons netwerk van fotografen, Cohley is de contentengine die marketeers de middelen biedt die ze nodig hebben om via digitale kanalen te winnen.