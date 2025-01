Software voor inhoudsdistributie - Populairste apps - Frans-Polynesië

Issuu

Issuu is 's werelds grootste contentpublicatie- en marketingplatform dat mensen in staat stelt boeiende content in verschillende dynamische formaten via alle digitale distributiekanalen te converteren, hosten en delen. Met meer dan 60 miljoen publicaties maakt Issuu het gemakkelijk voor zijn ruim 1 miljoen gebruikers wereldwijd om een ​​stukje inhoud één keer te transformeren en overal te delen. De Issuu Story Cloud verandert een enkel document in een unieke meeslepende leeservaring door statische documenten om te zetten in marketingmiddelen – inclusief flipbooks om in te sluiten in websites en blogs, voor mobiel geoptimaliseerde artikelen, bewegende grafische verhalen voor sociale media, GIF's voor e-mail en meer . Elke dag worden er meer dan 300.000 pagina's met inhoud geüpload naar Issuu, waardoor lezers over de hele wereld toegang krijgen tot meer dingen waar ze van houden, van tijdschriften en kranten tot portfolio's en catalogi. Zowel zakelijke marketeers als individuele makers kiezen voor Issuu vanwege het gebruiksvriendelijke platform dat hun boodschap centraal stelt zonder dat er ook maar één regel code nodig is. Issuu heeft zijn hoofdkantoor in Palo Alto, CA, met wereldwijde kantoren in Kopenhagen, Berlijn en Braga. Meer informatie vindt u op issuu.com.