Content Delivery Network (CDN)-software - Populairste apps - Vaticaanstad

DataPacket

datapacket.com

DataPacket is een toonaangevende wereldspeler op het gebied van dedicated servers en biedt state-of-the-art technologie voor alle workloads, een ongeëvenaard netwerk en een aanpak waarbij de behoeften van hun klanten centraal staan. De voorraad van DataPacket omvat meer dan 3000 bare metals met ongedeelde 10-200GE uplinks in 51 datacenters verspreid over zes continenten. Om een ​​lage latentie en betrouwbare datalevering te garanderen, beschikken ze over een sterk netwerk met directe toegang tot 16 TOP-transitproviders en meer dan 300 private peering-partners. Uniek is dat de bekwame interne L2-L3-ondersteuningsingenieurs van DataPacket, 24/7 in realtime beschikbaar via telefoon, e-mail, online chat of Slack, klaar staan ​​om u te helpen elk probleem direct op te lossen. Geen chatbots, geen kaartjes die dagenlang rondslingeren.