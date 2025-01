Content Delivery Network (CDN)-software - Populairste apps - Pakistan

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, opgericht in 2003, is een webhostingbedrijf gevestigd in Old Tappan, New Jersey (VS), dat de meest betaalbare en betrouwbare webhostingoplossingen levert aan klanten over de hele wereld. AccuWeb Hosting is een schuldenvrij, particulier bedrijf met meer dan 14 jaar ervaring. Vanaf vandaag heeft AccuWeb Hosting meer dan 101.025 tevreden klanten bediend en dat aantal blijft toenemen. Het online ondersteuningspersoneel van AccuWeb Hosting is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Voor uw gemak kunt u een supportticket indienen of deelnemen aan een live online chat. Alle tickets en chatverzoeken worden naar tevredenheid beantwoord door hoogopgeleide Level-3 hostingtechnici. De meeste supporttickets worden binnen 30 minuten afgehandeld. De servers van AccuWebHosting zijn gehuisvest in het ultramoderne datacenter in de VS, Australië, Canada, Frankrijk, Singapore en India. Dit ultramoderne datacenter is uitgerust met 24 x 7 personeel ter plaatse, meerdere internetconnectiviteit, 24 x 7 bewaking van de faciliteiten, een brandblussysteem, een noodstroomgenerator, continue videobewaking en met een paskaart beveiligde ingangen. De meeste servers worden aangedreven door Dual Xeon E5-serie processors met 64 tot 512 GB RAM, snelle schijven van ondernemingskwaliteit met RAID10-installatie. Bovendien worden alle webhostingpakketten geleverd met een geld-terug-garantie, een uitzonderlijke uptime-standaard van 99,99% en 24 x 7 ondersteuning.