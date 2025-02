Software voor inhoudbeheer - Populairste apps - Togo

Live Center

Live Center is een flexibele oplossing voor livebloggen die publiek aantrekt, lezers boeit en redactieteams in staat stelt om naadloos en effectief direct live nieuwsverslaggeving te leveren. Door integratie met andere delen van de redactietechnologie stroomlijnt Live Center de workflows. Gebruikers hebben volledige controle over het ontwerp van hun liveblog en kunnen aangepaste berichtvisuals en elementen maken, zoals scoreborden, tellers van verkiezingsresultaten, enzovoort. De nieuwsfeeds van Live Center kunnen eenvoudig worden ingesloten in artikelen, nieuwsportals, apps of op voorpagina's. Belangrijkste kenmerken: * Volledig aanpasbaar blogontwerp * Social Media-automatisering om inhoud te vinden en te publiceren * Creëer eenvoudig uw eigen aangepaste berichtvisuals en -elementen om de betrokkenheid van de lezers te vergroten * Maak snel interactieve diagrammen en grafieken rechtstreeks in de editor * Intuïtieve interface met een responsieve editor die realtime voorbeelden van berichten biedt * Integratie van derden met sportgegevens, marktgegevens, enzovoort * Automatische suggestieve tagging van berichten op basis van inhoud, prioriteitstelling en categorisering van berichten * Automatisch liveblogoverzicht om lezers een dashboard te bieden met de meest behandelde onderwerpen in uw liveblogposts in een dashboardweergave. * Realtime publicatie van berichten naar honderdduizenden lezers via speciale kanalen * Integratie met bestaand CMS en elke mediabibliotheek of systeem * Ondersteunt strategieën voor het genereren van inkomsten