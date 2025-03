Parse.ly

Parse.ly is een analyseplatform dat is gebouwd voor inhoud en is ontworpen met de overtuiging dat de meest succesvolle bedrijven degenen zijn met de beste inhoud. Winnen in de wereld van digitale inhoud is echter niet eenvoudig. Je moet feedbackloops creëren en, via data, luisteren naar wat je publiek je vertelt. Met 30 unieke aandachtsstatistieken, het volgen van abonnees en doelgroepsegmentatie kunnen makers van inhoud, analisten, redacteuren, marketeers en communicatieprofessionals Parse.ly gebruiken om: - Hun bedrijf te laten groeien en belangrijke statistieken zoals lezersbetrokkenheid, conversies en retentie via gegevens te verbeteren -gedreven inzichten. - Handel op basis van directe realtime publieksinzichten of analyseer historische gegevens om een ​​duidelijk beeld te krijgen van het verleden en plannen te maken voor de toekomst. Met een ingebouwd personalisatieplatform kunnen productteams Parse.ly gebruiken om dynamische inhoudservaringen te creëren, mogelijk gemaakt door data en gepersonaliseerd door gebruikers op hun website en in hun CMS of WCM. Met ons datapijplijnplatform kunnen datawetenschappers en -ingenieurs onze verrijkte clickstream-data gebruiken om minder tijd te besteden aan data-infrastructuur en meer tijd aan data-analyse en inzichten. Parse.ly werkt met meer dan 300 ondernemingen die hun vertrouwde data-infrastructuur gebruiken: - De #4 meest geïnstalleerde premium webtechnologie op sites met veel verkeer (volgens BuiltWith). - Parse.ly wordt gebruikt door toonaangevende media- en entertainmentbedrijven, DTC-merken, Fortune 500-bedrijven, B2B-ondernemingen en iedereen die gelooft dat inhoud hun bedrijf vooruit kan helpen.