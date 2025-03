Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure is ons CNAPP-platform dat meer dan 700 zakelijke klanten gebruiken om CNAPP, VM, CSPM, CIEM, containerbeveiliging en meer aan te pakken - op ondernemingsniveau. Ons platform omvat preventie, detectie en respons, zodat klanten met vertrouwen containers, Kubernetes, hosts/servers en cloudservices kunnen beveiligen. Sysdig biedt real-time inzicht op schaal in meerdere clouds, waardoor blinde vlekken op het gebied van beveiliging worden geëlimineerd. We gebruiken intelligentie uit runtime om waarschuwingen te prioriteren, zodat teams zich kunnen concentreren op beveiligingsgebeurtenissen met grote impact en de efficiëntie kunnen verbeteren. Door de volledige bron-tot-reactiestroom te begrijpen en geleide oplossingen voor te stellen, kunnen klanten zowel problemen in de productie zonder tijdverspilling oplossen als bedreigingen in realtime detecteren en erop reageren. Met Sysdig Secure kunt u: - Aanvallen tot 10x sneller stoppen - Kwetsbaarheden tot 95% verminderen - Risicowijzigingen onmiddellijk detecteren - Gaten in machtigingen dichten in minder dan 2 minuten Sysdig. Beveilig elke seconde.