Hulpmiddelen voor containerbeveiliging - Populairste apps - Taiwan

Orca Security

orca.security

Het Orca Cloud Security Platform identificeert, prioriteert en herstelt risico's en compliance-problemen in workloads, configuraties en identiteiten in uw cloudomgeving, waaronder AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud en Oracle Cloud. Orca biedt de meest uitgebreide cloudbeveiligingsoplossing in de branche op één platform, waardoor de noodzaak om meerdere puntoplossingen te implementeren en te onderhouden wordt geëlimineerd. Orca is agentless-first en maakt binnen enkele minuten verbinding met uw omgeving met behulp van Orca's gepatenteerde SideScanning™-technologie die diep en breed inzicht biedt in uw cloudomgeving, zonder dat er agenten nodig zijn. Bovendien kan Orca integreren met externe agenten voor runtime-zichtbaarheid en bescherming voor kritieke werklasten. Orca loopt voorop bij het inzetten van generatieve AI voor vereenvoudigd onderzoek en versneld herstel – waardoor de vereiste vaardigheidsniveaus worden verlaagd en cloudbeveiliging, DevOps en ontwikkelingsteams tijd en moeite worden bespaard, terwijl de beveiligingsresultaten aanzienlijk worden verbeterd. Als Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) consolideert Orca vele puntoplossingen in één platform, waaronder: CSPM, CWPP, CIEM, Vulnerability Management, Container and Kubernetes Security, DSPM, API Security, CDR, Multi-cloud Compliance, Shift Left Beveiliging en AI-SPM.