Videofeedbacksoftware voor consumenten - Populairste apps - Tunesië

Achter elk klantgegevenspunt staat een persoon. Achter elke zakelijke beslissing is een persoon. En omdat elke persoon uniek is, ben jij de eerste klant die erachter komt. Forsta is de nieuwe grens van ervaring en onderzoekstechnologie - een technologiebedrijf met een verschil. Het verschil is dat het samenwerkt. Het luistert en ontwerpt de oplossing samen met klanten. Forsta past zijn toonaangevende ervaring en onderzoekstechnologie aan aan de behoeften van klanten, niet andersom. Het bestaat om besluitvormers te informeren en te inspireren. Forsta Powers the HX (Human Experience) Platform-een bekroonde uitgebreide ervaring en onderzoekstechnologieplatform dat de silo's tussen CX (klantervaring), werknemerservaring (ex) en marktonderzoek afbreekt. Dit stelt bedrijven in staat om een ​​dieper, vollediger inzicht te krijgen in de ervaringen van hun publiek. De technologie van Forsta, in combinatie met haar team van deskundige consultants, helpt duizenden organisaties in verschillende industrieën, waaronder financiële diensten, gastvrijheid, marktonderzoek, professionele diensten, detailhandel en technologie. Forsta wordt erkend als een leider in de 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ voor Voice of the Customer en een leider in de G2 Grid® voor Experience Management Software, tekstanalysesoftware en enquêtesoftware. Het bekroonde Forsta HX-platform is ook erkend in de TMC Customer Experience Innovation Awards.