Videofeedbacksoftware voor consumenten - Populairste apps - Somalië

Ons door AI aangedreven, actuele videoonderzoeksplatform stelt MR-, UX- en CX-teams in staat mensen, producten en ervaringen te begrijpen in de context van het dagelijks leven. De onderzoekers, ontwerpers en productmanagers die we ondersteunen, gebruiken Indeemo in B2C- en B2B-contexten voor een verscheidenheid aan Discovery Research-methodologieën, waaronder: Discovery / Exploratory / Generative Research - Dagboekstudies - Mobiele / Digitale Etnografie - User Persona's Journey Research - Journey Mapping - Service Safari's - Pad naar aankoop - Beslissingstrajecten van kopers Onderzoek met gemengde methoden - Pre-tasking voor interviews / focusgroepen - Segmentaties / gebruikerspersona's tot leven brengen met video-bruikbaarheid / ervaringsonderzoek - Producttesten / IHUT's - Shopper- / klant- / werknemerservaring Onze klanten variëren in omvang, van adviesbureaus tot start-ups, overheidsdepartementen en mondiale merken. Met onze Respondent-app in Instagram-stijl kunnen onderzoeksdeelnemers op het moment feedback, behoeften, gedrag, emoties en ervaringen delen via contextrijke video, afbeeldingen, schermopnamen en tekst. Met ons dashboard en de inzichtenrepository in Pinterest-stijl kunnen onderzoekers en hun klanten/belanghebbenden snel multimediale contextuele inzichten verzamelen, modereren en analyseren. Krachtige generatieve AI, zoeken, trefwoordanalyse, geautomatiseerde videotranscriptie en video-bijsnijdtools maken het gemakkelijk om contextuele inzichten naar boven te halen. Het is gebouwd voor samenwerking en heeft meerdere verschillende gebruikersprofielen (onderzoeker, recruiter, waarnemer) waarmee de hele organisatie echt contact kan maken met hun klanten en empathie kan opbouwen. Indeemo is beschikbaar als doe-het-zelf SaaS-oplossing onder een jaarabonnement of op projectbasis. Indeemo is ISO27001 en HIPAA gecertificeerd. Onze informatiebeveiliging is onafhankelijk gescreend op de omgang met grote ondernemingen en overheidsklanten.