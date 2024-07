Videofeedbacksoftware voor consumenten - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Videofeedbacksoftware voor consumenten, ook wel video-enquêtesoftware genoemd, stelt organisaties in staat videoreacties van consumenten vast te leggen, te beoordelen en te verspreiden. Deze tools stellen bedrijven in staat marktonderzoek te doen of feedback van hun klanten te vragen, met als doel diepgaandere en genuanceerdere inzichten te verwerven in vergelijking met wat tekstuele feedback biedt. Software voor consumentenvideofeedback wordt gebruikt door onderzoekers, marketingteams, adverteerders en productmanagers om kwalitatieve en bruikbare gegevens te verzamelen. Deze informatie speelt een cruciale rol bij het vormgeven van zakelijke beslissingen met betrekking tot merkstrategie, marketingcampagnes, klantervaring (CX), productontwerp en in-store innovatie.