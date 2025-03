Platformen voor toestemmingsbeheer - Populairste apps

Seers

seersco.com

Seers is het toonaangevende privacy- en toestemmingsbeheer voor bedrijven in meer dan 100 landen. Seers is een snelgroeiend bedrijf en heeft zijn klantenbestand in 2020 met 1040% zien toenemen ten opzichte van 2019. Het heeft tien op AI gebaseerde digitale oplossingen ontwikkeld en gelanceerd op zijn Software as a Service (SAAS)-platform om problemen met de naleving van gegevensprivacy voor bedrijven op te lossen. Deze oplossingen stellen bedrijven in staat om op een kosteneffectieve en efficiënte manier te voldoen aan de regelgeving op het gebied van gegevensprivacy wereldwijd, waaronder GDPR, CCPA, PECR en LGPD, en hen te beschermen tegen hoge boetes (tot £ 18 miljoen of 4% van de jaaromzet - afhankelijk van wat het hoogste is) door de toezichthouder, evenals verlies van reputatie en omzet. De oplossingen zijn: - Toestemmingsbeheerplatform (Cookie-toestemming) - Beheer van verzoeken van betrokkenen - Platform voor incident- en inbreukbeheer - Gegevensprivacy-effectbeoordelingen - Privacybeleid en sjabloonpakketten - AVG-e-training voor medewerkers - AVG, PECR, cyberveiligheidsaudits en -beoordelingen - Privacy-expertplatform De marktleidende oplossingen die voldoen aan de AVG en CCPA van Seers zijn van topklasse en zijn ook beschikbaar op toonaangevende marktplaatsen, waaronder Wordpress, Joomla, Magento, Shopify en PrestaShop.