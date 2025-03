Platformen voor toestemmingsbeheer - Populairste apps - Oekraïne

Osano

Osano is een alles-in-één platform voor gegevensprivacy waarmee organisaties hun privacyprogramma's kunnen bouwen, beheren en schalen. Het platform biedt een eenvoudig te gebruiken oplossing voor toestemming, rechten van betrokkenen, beoordelingen, leveranciersrisicobeheer en meer, waardoor organisaties aan de regelgeving kunnen blijven voldoen, het vertrouwen bij hun klanten en partners kunnen vergroten en het juiste kunnen doen. Met Osano kunnen privacyprofessionals hun volledige privacyprogramma op één plek beheren, waardoor het gebruik van meerdere tools of complexe platforms met tijdrovende implementaties, waardoor organisaties langer niet aan de regelgeving voldoen, wordt vermeden. Het platform van Osano bespaart tijd en moeite door complexe compliancetaken te automatiseren, waardoor de fouten en risico's die gepaard gaan met handmatige processen worden vermeden. Functies zoals automatisering van toestemmingsbeheer en automatisering van onderwerprechten zorgen ervoor dat privacyprofessionals zich kunnen concentreren op hun meest kritische prioriteiten. Privacyregelgeving is complex en verandert voortdurend. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen in de regelgeving is een toegewijd team van professionals nodig. Osano's wereldwijde team van privacy-experts houdt het privacylandschap voortdurend in de gaten, van nieuwe wetten tot uitspraken van de gegevensbeschermingsautoriteiten, en werkt het platform van Osano dienovereenkomstig bij. Osano Regulatory Guidance biedt samenvattingen en actiepunten van alle privacy- en juridische veranderingen wereldwijd, zodat u kunt voldoen aan de privacyregelgeving in meer dan 50 landen en vertrouwen kunt opbouwen bij klanten en partners. In tegenstelling tot de meeste privacyleveranciers die complexe, moeilijk te gebruiken oplossingen aanbieden, biedt Osano een eenvoudig en intuïtief platform, ondersteund door het enige ‘Geen boetes’-principe in de sector. Geen straffen”-belofte. Deze belofte verzekert klanten ervan dat ze erop kunnen vertrouwen dat het platform aan de regelgeving blijft voldoen, zonder angst voor boetes of sancties. Enkele van 's werelds meest vertrouwde merken, waaronder Barclays, New Relic en Vera Bradley, vertrouwen op Osano voor hun gegevensprivacy.