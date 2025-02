Platformen voor toestemmingsbeheer - Populairste apps - Suriname

Privacy1

privacyone.co

Privacy1 is een softwarebedrijf in Stockholm en Londen dat technologieën ontwikkelt voor praktisch beheer van persoonsgegevens. Het is onze missie om gegevensbescherming eenvoudiger en toegankelijker te maken voor bedrijven en organisaties van elke omvang. Met onze zero trust-privacyoplossing kunt u de daadwerkelijke persoonlijke gegevens in uw omgeving veilig beschermen, waardoor u inbreuken kunt voorkomen en gegevensstromen naar grensoverschrijdende verwerkers kunt controleren. Onze AVG-compliancesuite biedt alle componenten die bedrijven standaard nodig hebben, waaronder data mapping, Pre DPIA, volledige impactbeoordeling, cookiebeheer, privacybeleidbeheer en governance. Onze Privacy Navigator is uniek en helpt u risico's, lacunes in de naleving en gaten in uw privacyhouding binnen het hele bedrijf te identificeren. Het geeft u een plan om deze op te lossen en een platform om de volwassenheid iteratief te verbeteren en verantwoordelijkheid te tonen, zelfs als u geen GDPR-wetgeving heeft. deskundige. Met een visie om oplossingen te bieden om bedrijven en overheden te helpen persoonlijke gegevens te beschermen, hun compliance te beheren en verantwoordelijkheid te tonen om ervoor te zorgen dat ze hun privacybeloften kunnen nakomen en aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Privacy1 gaat over het opbouwen van vertrouwen door betere gegevensprivacypraktijken en technologie ten behoeve van iedereen.