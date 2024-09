Platformen voor toestemmingsbeheer - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Toestemmingsbeheerplatforms (CMP's) worden door bedrijven gebruikt om de toestemmingsvoorkeuren van een gebruiker officieel vast te leggen en te verwerken voordat gebruikersgegevens worden verzameld, gedeeld of verkocht die afkomstig zijn van online platforms zoals websites en apps die cookies, ingesloten video's en andere trackingtechnologieën gebruiken. CMP-tools bieden gebruikers uitgebreide details over hoe hun online activiteiten kunnen worden gevolgd, de redenen waarom deze gegevens worden verzameld en de specifieke leveranciers en entiteiten die deze informatie willen gebruiken. Vervolgens stellen CMP's gebruikers in staat om expliciet te kiezen of ze toestemming willen verlenen, weigeren of intrekken voor het verzamelen, gebruiken of op de markt brengen van hun online activiteiten door alle of specifieke genoemde entiteiten. CMP-aanbieders zijn wettelijk bevoegd om toestemmingsgegevens van gebruikers te bewaren, waardoor ze toestemmingsinformatie kunnen doorgeven aan derde partijen, zoals adverteerders, uitgevers en andere samenwerkingspartners, voordat rechtmatige gegevensverwerking plaatsvindt.