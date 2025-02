Verbonden werknemersplatforms - Populairste apps - Turks- en Caicoseilanden

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App, opgericht in 2011, biedt apps voor werknemerscommunicatie en betrokkenheid om organisaties te helpen bij het ‘poweren’ van hun interne communicatie. Met ons intuïtieve contentmanagementsysteem kan iedereen in uw organisatie de leiding nemen over uw bedrijfscommunicatie, door inhoud te creëren en toe te voegen aan één communicatieplatform voor werknemers en deze te distribueren naar de mobiele apparaten van uw teams. Onze klanten variëren van het MKB tot de grootste multinationale organisaties die allemaal het platform van TheAppBuilder gebruiken om hun eigen communicatie-apps voor werknemers te creëren en aan te passen om hun interne communicatie te verbeteren en hun gedistribueerde teams verder te betrekken. Met deze Software as a Service-oplossing kunnen HR, Marketing, Interne Communicatie, Bedrijfscommunicatie, IT en andere professionals belangrijke, relevante, tijdige en op maat gemaakte informatie creëren en promoten onder hun ‘Moeilijk bereikbare’ teams. Degenen die geen of beperkte toegang hebben tot e-mail. In tegenstelling tot anderen zijn wij gespecialiseerd in het inspireren en opleiden van onze klanten in hun digitale transformatietraject via ons SaaS-platform en klantsucces-on-boarding en voortdurende ondersteuning. Het werknemerscommunicatieplatform van Thrive wordt wereldwijd gebruikt door klanten in vele sectoren. Onze klanten omvatten; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar www.thrive.app