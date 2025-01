Computerondersteunde vertaalsoftware - Populairste apps - Pakistan

Lingotek

Lingotek, lid van de Straker Group, werd opgericht in 2006 en is gevestigd in Lehi, Utah. Met het eerste cloudgebaseerde TMS-platform is Lingotek een integraal onderdeel geweest van de technologische revolutie binnen de lokalisatie- en vertaalindustrie. Lingotek werd in 2021 overgenomen door Straker Translations en is klaar om zijn groei in de sector voort te zetten. Het unieke cloudgebaseerde vertaalbeheersysteem (TMS) van Lingotek is ontworpen voor prestaties. Of u nu een mondiale organisatie bent die bedrijfsactiviteiten ondersteunt of een wendbaar bedrijf bent dat voortdurend nieuwe inhoud promoot, Lingotek maakt vertalingen snel en eenvoudig op schaal. Sinds het begin heeft Lingotek samengewerkt met enkele van de meest innovatieve technologiebedrijven ter wereld. Samen met onze partners ondersteunen we het mondiale bedrijfsleven in een grote verscheidenheid aan sectoren, waaronder de overheid, technologie, financiën, telecom, reizen en onderwijs. De technologie van Lingotek en ons Global Translation Network breiden de mogelijkheden van deze geweldige platforms uit om klantbetrokkenheid, softwarebruikbaarheid, ondersteuning en educatie over de hele wereld te versterken.