Groopit

groopit.co

Wees de concurrentie te slim af met crowdsolving. Vereenvoudig de manier waarop werknemers concurrentie-informatie delen en gebruiken om concurrentievoordeel op te bouwen. Delen was nog nooit zo eenvoudig. Werknemers delen informatie vanuit Teams, Slack, Salesforce, een webbrowser, mobiele app of waar ze ook werken. Met slechts drie tikken en minder dan een minuut delen ze hoogwaardige, kwantitatieve concurrentie-informatie, waardoor het gemakkelijk wordt om de concurrentie voor te blijven. Het gebruik van Intel gaat razendsnel. Groopit verzamelt en levert bruikbare inzichten in datafeeds en weergaven. Alle betrokkenen hebben toegang tot de meest actuele, realtime inzichten om hun eigen keuzes te onderbouwen, waardoor het voor elke medewerker mogelijk wordt om de concurrentievoorsprong te vergroten. Het integreren van informatie in bestaande bedrijfssystemen is eenvoudig met de datatoegang-API van Groopit. Voeg naadloos informatie toe aan Tableau-, PowerBI-, Salesforce- of bestaande CI-dashboards. Groopit zorgt ervoor dat u informatie kunt gebruiken bij alle systeembeslissingen die worden genomen.