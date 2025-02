Software voor beloningsbeheer - Populairste apps - Suriname

Paycom

paycom.com

Al 25 jaar lang vereenvoudigt Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) bedrijven en het leven van hun werknemers door gebruiksvriendelijke HR- en salaristechnologie om transparantie mogelijk te maken door directe toegang tot hun gegevens. En dankzij de eerste oplossing in de sector, Beti®, doen werknemers nu hun eigen loonadministratie en worden zij begeleid bij het opsporen en oplossen van kostbare fouten voordat de loonadministratie wordt ingediend. Van onboarding en inschrijving voor arbeidsvoorwaarden tot talentmanagement en meer: ​​de software van Paycom stroomlijnt processen, stimuleert de efficiëntie en geeft werknemers controle over hun eigen HR-informatie, allemaal in één app. Paycom staat nationaal bekend om zijn technologie en werkplekcultuur en kan nu bedrijven van elke omvang in de VS en internationaal bedienen. Paycom leidt de digitale transformatie op de Amerikaanse werkplek. Onze toewijding aan onze cultuur en waarden heeft ertoe geleid dat we door Fast Company zijn uitgeroepen tot een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld, een van Newsweek’s America’s Greatest Workplaces en de beste werkgevers in de VS door Top Workplaces. Paycom heeft ongeveer 36.820 klanten in de Verenigde Staten (per 31 december 2023), een stijging van 1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Op 15 april 2014 werd Paycom een ​​naamloze vennootschap en de aandelen gingen open voor handel op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool PAYC. Begin 2020 sloot het bedrijf zich aan bij de S&P 500.