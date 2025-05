Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Software voor de handel in grondstoffen en energie, transacties en risicobeheer (CTRM/ETRM) houdt toezicht op alle activiteiten die verband houden met de aan- en verkoop van grondstoffen, waaronder olie, granen, metalen en geraffineerde producten. Deze software helpt bedrijven bij het plannen van hun inkoop- en verkoopstrategieën, het monitoren van prijzen en het beheren van de verwerkte hoeveelheden grondstoffen. Aangezien grondstoffenprijzen fluctueren op handelsplatformen die vergelijkbaar zijn met aandelenbeurzen, is effectief risicobeheer essentieel om financiële verliezen te voorkomen. CTRM/ETRM wordt voornamelijk gebruikt door inkoopprofessionals die de grondstoffen nodig hebben voor hun activiteiten. Bovendien kan CTRM/ETRM worden geïntegreerd met boekhoudsoftware en ERP-systemen om de financiële aspecten van de handel af te handelen. Integratie met tools voor supply chain management is ook belangrijk voor het volgen van de vraag naar grondstoffen en de voorraadniveaus.