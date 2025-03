Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Collaboratieve whiteboardsoftware - Populairste apps

Collaboratieve whiteboardsoftware biedt een uniforme, interactieve ontwerpruimte waar teamleden tegelijkertijd inhoud vanaf hun apparaten kunnen bewerken en delen. Trouw aan zijn naam bootst een collaboratieve whiteboard-tool vaak het uiterlijk en het gevoel van een fysiek whiteboard na. Deze tools worden geleverd met een reeks functies waarmee gebruikers inhoud kunnen ontwerpen, communiceren, opslaan en delen in een flexibele en aanpasbare omgeving. Hoewel deze intuïtieve en gebruiksvriendelijke tools vooral populair zijn bij ontwerp- en projectmanagementteams, zijn ze nuttig voor een breed scala aan disciplines. Hoewel veel collaboratieve whiteboardoplossingen op zichzelf staande producten zijn, zijn sommige geïntegreerd in andere ontwerpsoftware of visuele samenwerkingsplatforms.