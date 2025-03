Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop (nieuwe naam van Prodeasy) is een alles-in-één AI-aangedreven SaaS-klantgericht productbeheer- en ontdekkingsplatform voor visionaire productteams van elke omvang en bedrijfseigenaren over de hele wereld. Krijg inzicht in klanten, problemen, strategieën en lanceringssuccessen. Probeer het gratis op https://app.prodeasy.com/register Waarom Shorter Loop? • Geeft oplossingen voor deze belangrijke bedrijfs- en productgerelateerde vragen: - Wie is onze klant? Welke problemen lossen we op? Zal onze oplossing een markt hebben? Is uw strategie financieel gezond? Hoe blijven we gedisciplineerd en gefocust? Voeren wij onze strategie uit? • Gebruiksgemak: gebruiksvriendelijke interface voor snelle onboarding. • Het enige platform dat alle agile productontwikkelingsfasen van het continue ontdekkingsproces naadloos met elkaar verbindt. • Het enige platform dat productmanagement ondersteunt, van ideevorming tot waarderealisatie. Bestaat uit alle modules: luisteren, samenwerken, bedenken, strategiseren, definiëren, ontwerpen, prototype/MVP, bouwen, lanceren, meten en leren, terwijl de klant centraal blijft staan. • Enige platform dat experimenten en ideevalidatie binnen de tool ondersteunt voor alle productontwikkelingsfasen • Enige platform dat intelligente coaching via het platform biedt