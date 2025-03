Gcore

Krachtige Edge- en Cloud -oplossingen voor mediabedrijven en de entertainmentindustrie GCORE is een internationale cloud- en edge -leider in content levering, hosting en beveiligingsoplossingen voor elk bedrijf, met hoofdkantoor in Luxemburg, wiens wereldwijde infrastructuur is opgenomen in het Guinness Book of Records. GCORE biedt een breed scala aan diensten voor klanten van alle industrieën die hun bedrijf online ontwikkelen. De services van het bedrijf omvatten beheerde hosting, content levering network (CDN), geavanceerd mediaplatform voor professionele uitzendingen en streaming van alle complexiteit, bescherming tegen DDOS -aanvallen van elk niveau, opslag van cloudinhoud, enz. GCore bouwde zijn eigen wereldwijde infrastructuur op alle continenten met de beste CDN -prestaties in Europa en de CIS.