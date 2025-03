Code-hostingdiensten - Populairste apps - Uruguay

Jimdo

Jimdo is een Duitse websitebouwer en alles-in-één hostingoplossing, ontworpen om gebruikers in staat te stellen hun eigen websites te bouwen zonder enige webontwerpervaring. Het bedrijf is een particulier bedrijf en heeft zijn hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland, met kantoren in München en Tokio. Jimdo heeft twee producten; Creator en Dolphin, die beide gratis en betaalde abonnementen aanbieden. Jimdo Dolphin is een door AI aangedreven websitebouwer, ontworpen voor gebruikers met basiscomputervaardigheden en automatiseert het grootste deel van het websitebouwproces. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de gebruiker, zijn bedrijf en zijn doelen te leren kennen, en bouwt vervolgens een website die al volledig gepersonaliseerd is om aan hun behoeften te voldoen. Jimdo Creator is een websitebouwer en hostingservice in drag-and-drop-stijl die geschikt is voor gebruikers met enige codeervaardigheden.