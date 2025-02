Code-hostingdiensten - Populairste apps - Togo

GitLab

GitLab is een webgebaseerde DevOps-levenscyclustool die een Git-repositorymanager biedt die wiki, probleemtracking en continue integratie- en implementatiepijplijnfuncties biedt, met behulp van een open-sourcelicentie, ontwikkeld door GitLab Inc. De software is gemaakt door de Oekraïense ontwikkelaars Dmitriy Zaporozhets en Valery Sizov. De code is oorspronkelijk geschreven in Ruby, en sommige delen zijn later herschreven in Go, aanvankelijk als een broncodebeheeroplossing om binnen een team samen te werken aan softwareontwikkeling. Later evolueerde het naar een geïntegreerde oplossing die de levenscyclus van softwareontwikkeling bestrijkt, en vervolgens naar de hele levenscyclus van DevOps. De huidige technologiestapel omvat Go, Ruby on Rails en Vue.js. Het volgt een open-core ontwikkelingsmodel waarbij de kernfunctionaliteit wordt vrijgegeven onder een open-source (MIT)-licentie, terwijl de aanvullende functionaliteit onder een eigen licentie valt.