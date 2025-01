Platforms voor bescherming van cloudwerklasten - Populairste apps - Hongarije

ExtraHop

ExtraHop is de cyberbeveiligingspartner die bedrijven vertrouwen om cyberrisico's aan het licht te brengen en de veerkracht van bedrijven op te bouwen. Het ExtraHop RevealX-platform voor netwerkdetectie en -respons en netwerkprestatiebeheer levert op unieke wijze de onmiddellijke zichtbaarheid en ongeëvenaarde decoderingsmogelijkheden die organisaties nodig hebben om de cyberrisico's en prestatieproblemen bloot te leggen die andere tools niet kunnen zien. Wanneer organisaties met ExtraHop volledige netwerktransparantie hebben, kunnen ze slimmer onderzoek doen, bedreigingen sneller tegenhouden en hun activiteiten draaiende houden. RevealX wordt op locatie of in de cloud geïmplementeerd. Het behandelt de volgende gebruiksscenario's: - Ransomware - Zero trust - Software supply chain-aanvallen - Laterale beweging en C2-communicatie - Beveiligingshygiëne - Netwerk- en applicatieprestatiebeheer - IDS - Forensisch onderzoek en meer Een paar van onze onderscheidende kenmerken: Continue en on-demand PCAP : Volledige pakketverwerking is superieur aan NetFlow en levert detecties van hogere kwaliteit op. Strategische decodering via een verscheidenheid aan protocollen, waaronder SSL/TLS, MS-RPC, WinRM en SMBv3, geeft u beter inzicht in bedreigingen in een vroeg stadium die zich verbergen in gecodeerd verkeer terwijl ze lateraal door uw netwerk proberen te bewegen. Protocoldekking: RevealX decodeert meer dan 70 netwerkprotocollen. Machine learning op cloudschaal: in plaats van te vertrouwen op beperkte mogelijkheden