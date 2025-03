cPanel

cpanel.net

CPanel is een software voor het controlepaneel van webhosting, ontwikkeld door CPanel, L.L.C. Het biedt een grafische gebruikersinterface (GUI) en automatiseringstools om het website -hostingproces voor eigenaren of 'eindgebruikers' te vereenvoudigen. Administratie wordt gefaciliteerd via een standaard webbrowser met behulp van een drieledige structuur. Terwijl CPanel beperkt is tot het beheren van een enkel hosting -account, maakt CPanel & WHM het beheer van een hele server mogelijk. Naast de GUI biedt CPanel opdrachtregel en API-gebaseerde toegang, waardoor softwareleveranciers van derden, webhostingorganisaties en ontwikkelaars kunnen worden geautomatiseerd. CPanel & WHM is ontworpen om te werken op speciale servers of virtuele privéservers. De nieuwste versie van CPanel & WHM ondersteunt de installatie op Almalinux, Rocky Linux, Cloudlinux OS en Ubuntu.