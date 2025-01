Cloud Security Posture Management-software (CSPM). - Populairste apps - Hongarije

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security is een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer in de publieke cloud. Met een missie om ondernemingen van elke omvang in staat te stellen veilig en zelfverzekerd te innoveren, levert Sonrai Security identiteits-, toegang- en machtigingsbeveiliging voor bedrijven die op AWS-, Azure- en Google Cloud-platforms draaien. Het bedrijf staat bekend om het pionieren van de Cloud Permissions Firewall, die met één klik de minste privileges mogelijk maakt en tegelijkertijd de toegang van ontwikkelaars zonder onderbrekingen ondersteunt. Sonrai Security wordt vertrouwd door toonaangevende bedrijven in verschillende sectoren en zet zich in voor het stimuleren van innovatie en uitmuntendheid op het gebied van cloudbeveiliging. Het bedrijf wordt vertrouwd door Cloud Operations-, Development- en Security-teams. De Cloud Permissions Firewall verwijdert alle ongebruikte gevoelige machtigingen, plaatst ongebruikte identiteiten in quarantaine en schakelt ongebruikte services en regio's uit – allemaal met één klik. Er is geen verstoring van de bedrijfsvoering omdat alle identiteiten die gevoelige machtigingen gebruiken hun toegang behouden en elke nieuwe toegang naadloos wordt verleend via een geautomatiseerde chatops-workflow. SecOps-teams besteden 97% minder tijd aan het verkrijgen van de minste privileges en verkleinen het aanvalsoppervlak met 92%. Nadat het Sonrai CIEM+-systeem voor het hele platform de minste rechten heeft bereikt, ontdekt het giftige combinaties van machtigingen en sluit het de onbedoelde aanvalspaden af ​​die ze creëren met geautomatiseerd of gedetailleerd herstel.