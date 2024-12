Cloud Security Posture Management-software (CSPM). - Populairste apps - Duitsland Populairst Recent toegevoegd

Cloud security postuurmanagement (CSPM) is een snel groeiend segment op het gebied van vulnerability management en security compliance, specifiek ontworpen om moderne, complexe hybride computeromgevingen te beveiligen. CSPM-tools monitoren voortdurend cloudapplicaties, -services, containers en infrastructuur en identificeren en corrigeren verkeerde configuraties of onjuist afgedwongen beleid. Deze oplossingen omvatten vaak geautomatiseerde herstelfuncties die worden geactiveerd wanneer afwijkingen of verkeerde configuraties worden gedetecteerd, op basis van regels die zijn opgesteld door de beheerder. Organisaties vertrouwen op deze tools omdat het in kaart brengen en consistent visualiseren van alle elementen binnen een complexe cloudomgeving een enorme uitdaging is. Hoewel er nieuwe op AI gebaseerde tools zijn ontwikkeld om het beheer van identiteiten, netwerken en infrastructuur te automatiseren, onderscheidt CSPM-software zich door continue monitoring en inzicht te bieden in de beveiligingssituatie van een bedrijf, gekoppeld aan geautomatiseerde detectie en herstel van problemen wanneer deze zich voordoen in verschillende sectoren. computeromgevingen.