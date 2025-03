Cloud Platform as a Service (PaaS)-software - Populairste apps - Oekraïne

Replit

Repl.it is een in San Francisco gevestigde start-up en een online IDE (geïntegreerde ontwikkelingsomgeving). De naam komt van de acroniem repl, die staat voor "Read - EValuate - Print Loop". De service is gemaakt door de Jordaanse programmeur Amjad Masad en Jordanian Designer Haya Odeh in 2016. Repl.it stelt gebruikers in staat om code te schrijven en apps en websites te bouwen met behulp van een browser. Bovendien stelt RepR.IT gebruikers in staat om projecten op verschillende manieren te delen. Ze organiseren ook "Jams", coderingswedstrijden op basis van een bepaald thema. Wedstrijdprijzen variëren vaak van een tijdelijke accountupgrade, geld, cryptocurrency of een cadeaubon. Een repl bij repl.it is een interactieve programmeeromgeving. U kunt een werkruimte maken in de meest populaire programmeertalen, waar u een container krijgt op een virtuele machine waar uw code kan worden uitgevoerd. In een bepaalde repl zijn er twee hoofdonderdelen - de redacteur en de console. De redacteur maakt gebruik van Monaco, dezelfde technologie die Visual Studio Code aandrijft. Op mobiel is de redacteur ACE. Repl.it heeft een premium -laag genaamd het Hacker Plan. Het zorgt voor meer opslagruimte, privécode en onbeperkte medewerkers in een project, en het GitHub -onderwijsplan omvat 3 maanden gratis van het hackerplan. Er zijn meer dan 60 verschillende programmeertalen op repl.it, waaronder Python, Ruby, HTML en Java. Het bedrijf heeft financiering ontvangen van Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta en anderen. "Het bedrijf heeft meer dan 500.000 wekelijkse actieve ontwikkelaars en meer dan 3 miljoen gebruikers. De Site Repr.IT heeft ook een talkforum. Dit forum wordt door veel ontwikkelaars over de hele wereld gebruikt om hun creaties te delen. Het forum wordt schoon gehouden door de replusmoderators.