Cloud Platform as a Service (PaaS)-software - Populairste apps - Turks- en Caicoseilanden

Efficiënt, betrouwbaar en veilig. Het Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) elimineert de complexiteit van het beheer van de cloudinfrastructuur en optimaliseert de workflows van ontwikkeling tot productie, waardoor de tijd die nodig is om applicaties te bouwen en te implementeren wordt verkort. Het leveren van efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid, waardoor ontwikkelteams zowel controle als gemoedsrust krijgen. Gebouwd voor ontwikkelaars, door ontwikkelaars. Geadopteerd en geliefd door meer dan 16.000 ontwikkelaars, 7.000 klanten en bewezen in de afgelopen 8 jaar: Platform.sh biedt out-of-the-box mogelijkheden die dienen als springplank voor het out-of-the-box denken van creatieve ontwikkelingsteams. We bieden 24x7 ondersteuning, beheerde cloudinfrastructuur en geautomatiseerde beveiliging en compliance met een alles-in-één PaaS. We geven onze klanten volledige controle over hun gegevens door applicaties 24 uur per dag veilig en beschikbaar te houden. Platformers zijn een afgelegen, wereldwijd personeelsbestand, en we gedijen goed in een multicultureel team. We zetten ons in voor open source en een open, gastvrije omgeving. Ons team omvat de hele wereld en het ervaringsspectrum. Wat is onze gemeenschappelijkheid, ons culturele weefsel? Een nieuwsgierige geest en een honger naar kennis; een gretigheid voor innovatieve ideeën en culturen. Wij geloven dat we samen alles kunnen bouwen in een omgeving waarin u de vrijheid krijgt om uw beste werk te doen.