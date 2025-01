Cloud Platform as a Service (PaaS)-software - Populairste apps - Polen

CodeNOW

CodeNOW is een kant-en-klaar platform dat helpt bij het stroomlijnen van softwareontwikkeling in verschillende cloudomgevingen. Door een samenhangende mix van vooraf geconfigureerde open-sourcetools te bieden, beheert CodeNOW alle aspecten van het softwareontwikkelingsproces. Hierdoor kunnen uw ontwikkelteams zich concentreren op het bouwen van functionele componenten voor uw bedrijf, in plaats van tijd te besteden aan het beheren en automatiseren van cloudinfrastructuren. CodeNOW biedt robuuste vooraf ingestelde rollen en machtigingen die helpen bij het beheren van uw ontwikkelingsteams, die lokaal of op afstand kunnen zijn. U heeft de vrijheid om te implementeren op openbare cloudplatforms of op uw eigen interne servers met behulp van platforms als VMWare Tanzu of Azure Stack Hub. CodeNOW is met name geschikt voor software die is gebouwd op microservice- of gebeurtenisgestuurde architecturen. Deze architecturen stellen onafhankelijke teams in staat om snel te itereren en waarde aan uw bedrijf te leveren. U kunt de kracht van Kubernetes benutten zonder dat u de complexiteit ervan hoeft te beheren. CodeNOW zorgt voor de cloudautomatisering terwijl uw ontwikkelaars zich concentreren op het coderen. Ons deskundige team begeleidt u bij het upgraden van uw Kubernetes-clusters op basis van uw zakelijke behoeften. In wezen kunt u met CodeNOW uw softwareontwikkeling vol vertrouwen en effectief opschalen!