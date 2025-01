Populairst Recent toegevoegd Cloud Platform as a Service (PaaS)-software - Populairste apps - Nieuw-Zeeland

Platform as a Service (PaaS) is een cloud computing-model dat een uitgebreide omgeving biedt voor het ontwikkelen en implementeren van applicaties in de cloud. PaaS heeft tot doel een geïntegreerd beeld van cloudplatforms te bieden, waardoor de ontwikkeling en het onderhoud van cloudapplicaties worden vereenvoudigd. PaaS omvat verschillende tools, zoals ontwikkelingskits, databasetools en mogelijkheden voor applicatiebeheer. Een PaaS-oplossing omvat infrastructuurcomponenten zoals servers en opslag, samen met middleware zoals ontwikkelingstools en databasebeheersystemen. Externe leveranciers bieden deze virtuele bronnen aan, waardoor gebruikers softwareapplicaties kunnen bouwen, implementeren en starten zonder dat daarvoor uitgebreide back-endsoftwareontwikkeling nodig is. Bedrijven maken gebruik van PaaS om hosting, databaseconstructie, cloudbeveiliging en gegevensopslag uit te besteden. Het wordt vaak gebruikt als een schaalbaar platform voor nieuwe applicaties of om bestaande applicaties uit te breiden naar een groter publiek. PaaS maakt gebruik van een pay-as-you-grow-model, waardoor bedrijven aanzienlijke investeringen vooraf in ontwikkelingstijd en middleware kunnen vermijden. Ontwikkelteams gebruiken PaaS als alternatief voor het bouwen en hosten van applicaties met geïntegreerde ontwikkelomgevingen (IDE's). Bovendien bieden de gehoste database- en opslagdiensten van PaaS vergelijkbare mogelijkheden als mobiele backend-as-a-service (mBaaS)-producten, die op maat zijn gemaakt voor mobiele applicaties. PaaS-aanbieders variëren van gevestigde softwareleveranciers tot open source-projecten. Onlangs is de hybride cloud een populaire PaaS-implementatiemethode geworden. Hybride cloud computing integreert verschillende cloudinfrastructuren, zoals publieke en private clouds, en beheert deze als één geheel.